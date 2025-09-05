Минфин: может ли студент получить социальный налоговый вычет, если учебу оплатили родители
Социальный налоговый вычет предоставляют человеку, который самостоятельно оплатил свое обучение. Однако вычет могут получить родители за оплату обучения детей в возрасте до 24 лет. Об этом сказано в ст. 219 НК.
Минфин выпустил письмо от 29.07.2025 № 03-04-05/73134, в котором разъяснил следующее: студент не может получить социальный вычет по НДФЛ, если плату за его обучение вносили родители. Это могут сделать только они сами.
«Если налогоплательщик-обучающийся не оплачивал свое обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, то оснований для предоставления такому налогоплательщику социального налогового вычета <…> не имеется», — сказано в письме.
И добавлено, что передача права на соцвычет другому лицо НК не предусмотрена.
Вычет предоставляют в размере фактических расходов, но не более 110 тыс. рублей на каждого ребенка.
