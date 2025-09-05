Минфин: может ли студент получить социальный налоговый вычет, если учебу оплатили родители

Налоговый вычет по НДФЛ могут получить только те, кто самостоятельно оплачивает обучение.

Социальный налоговый вычет предоставляют человеку, который самостоятельно оплатил свое обучение. Однако вычет могут получить родители за оплату обучения детей в возрасте до 24 лет. Об этом сказано в ст. 219 НК.

Минфин выпустил письмо от 29.07.2025 № 03-04-05/73134, в котором разъяснил следующее: студент не может получить социальный вычет по НДФЛ, если плату за его обучение вносили родители. Это могут сделать только они сами.

«Если налогоплательщик-обучающийся не оплачивал свое обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, то оснований для предоставления такому налогоплательщику социального налогового вычета <…> не имеется», — сказано в письме.

И добавлено, что передача права на соцвычет другому лицо НК не предусмотрена.

Вычет предоставляют в размере фактических расходов, но не более 110 тыс. рублей на каждого ребенка.