Подписчики тарифа «Просмотр базы консультаций» теперь получают все возможности Клерк.Плюс

Мы объединили сервисы и сделали тариф еще полезнее. Теперь к возможности просмотра консультаций от экспертов Клерка добавились новые полезные функции. Все это без доплат и по прежней цене.

Консультации на «Клерке» — это удобный способ быстро получить помощь по налогам, кадрам и бухучёту. В базе десятки тысяч готовых решений, которые ежедневно пополняются, а при необходимости можно задать свой вопрос и получить ответ от экспертов-практиков. Дополняет этот сервис ИИ-помощник: он мгновенно подскажет порядок действий, разъяснит законы и приведёт ссылки на нормативку, а эксперт всегда может проверить и уточнить его ответ.

У нас отличные новости — тариф «Просмотр базы консультаций» вырос и превратился в «Клерк.Плюс». Подписаться можно по ссылке.

Теперь к просмотру консультаций добавились разборы, мини-курсы и конспекты вебинаров. Получился полноценный тариф «Клерк.Плюс» — по той же цене, что и раньше.

Что это значит:

Если у вас был тариф «Просмотр консультаций», теперь у вас еще и доступ к разборам и мини-курсам. Цена не изменилась.

Если вы подписаны на «Клерк.Плюс», то ваши возможности тоже расширились — теперь можно просматривать базу консультаций. Оплата остается прежней.

Для новых клиентов сразу доступен полный набор функций в одной подписке.

Теперь «Клерк.Плюс» включает:

– разборы по налогам, кадрам и бухучету на понятном языке

– базу мини-курсов для быстрого обучения

– конспекты актуальных вебинаров с выжимкой самого важного

– десятки тысяч консультаций с готовыми решениями для бухгалтера и предпринимателя

Цена остается прежней — всего 499 рублей в месяц. Но возможностей стало намного больше.