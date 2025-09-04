Подписчики тарифа «Просмотр базы консультаций» теперь получают все возможности Клерк.Плюс
Консультации на «Клерке» — это удобный способ быстро получить помощь по налогам, кадрам и бухучёту. В базе десятки тысяч готовых решений, которые ежедневно пополняются, а при необходимости можно задать свой вопрос и получить ответ от экспертов-практиков. Дополняет этот сервис ИИ-помощник: он мгновенно подскажет порядок действий, разъяснит законы и приведёт ссылки на нормативку, а эксперт всегда может проверить и уточнить его ответ.
У нас отличные новости — тариф «Просмотр базы консультаций» вырос и превратился в «Клерк.Плюс». Подписаться можно по ссылке.
Теперь к просмотру консультаций добавились разборы, мини-курсы и конспекты вебинаров. Получился полноценный тариф «Клерк.Плюс» — по той же цене, что и раньше.
Что это значит:
Если у вас был тариф «Просмотр консультаций», теперь у вас еще и доступ к разборам и мини-курсам. Цена не изменилась.
Если вы подписаны на «Клерк.Плюс», то ваши возможности тоже расширились — теперь можно просматривать базу консультаций. Оплата остается прежней.
Для новых клиентов сразу доступен полный набор функций в одной подписке.
Теперь «Клерк.Плюс» включает:
– разборы по налогам, кадрам и бухучету на понятном языке
– базу мини-курсов для быстрого обучения
– конспекты актуальных вебинаров с выжимкой самого важного
– десятки тысяч консультаций с готовыми решениями для бухгалтера и предпринимателя
Цена остается прежней — всего 499 рублей в месяц. Но возможностей стало намного больше.
