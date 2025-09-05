Для нотариальных тарифов в регионах предлагают установить лимиты. Их реформа не оправдала ожиданий

Действующая формула предельных значений тарифов приводит к их необоснованному росту.

Депутат Ярослав Нилов предлагает наделить Правительство РФ правом устанавливать предельное значение для региональных нотариальных тарифов по формуле, разработанной Минюстом. Соответствующий законопроект направлен на заключение в кабмин.

Минюст разработал и направил в кабмин новую редакцию закона о нотариате и нотариальной деятельности, отметил Нилов. В частности, предусмотрена передача государству полномочий по установлению нотариального тарифа.

«Предлагается внести изменения в Основы законодательства РФ о нотариате, в соответствии с которыми: предельные значения регионального тарифа утверждаются Правительством по формуле, разработанной Минюстом;

конкретные размеры регионального тарифа устанавливаются региональными органами власти в размерах, не превышающих указанные предельные значения», — сказано в документе.

Депутат считает, что реформа нотариальных тарифов не оправдала ожиданий, и государство оказалось лишено возможности влиять на формирование тарифов в регионах.

Например, с начала 2025 года региональный тариф в некоторых регионах по отдельным нотариальным действиям вырос на десятки процентов, а некоторых случаях – в разы, добавил он.

При этом передача полномочий на уровень государства не предполагает изменения «формульного» подхода к определению предельных тарифов.