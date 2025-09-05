Для нотариальных тарифов в регионах предлагают установить лимиты. Их реформа не оправдала ожиданий
Депутат Ярослав Нилов предлагает наделить Правительство РФ правом устанавливать предельное значение для региональных нотариальных тарифов по формуле, разработанной Минюстом. Соответствующий законопроект направлен на заключение в кабмин.
Минюст разработал и направил в кабмин новую редакцию закона о нотариате и нотариальной деятельности, отметил Нилов. В частности, предусмотрена передача государству полномочий по установлению нотариального тарифа.
«Предлагается внести изменения в Основы законодательства РФ о нотариате, в соответствии с которыми:
предельные значения регионального тарифа утверждаются Правительством по формуле, разработанной Минюстом;
конкретные размеры регионального тарифа устанавливаются региональными органами власти в размерах, не превышающих указанные предельные значения», — сказано в документе.
Депутат считает, что реформа нотариальных тарифов не оправдала ожиданий, и государство оказалось лишено возможности влиять на формирование тарифов в регионах.
Например, с начала 2025 года региональный тариф в некоторых регионах по отдельным нотариальным действиям вырос на десятки процентов, а некоторых случаях – в разы, добавил он.
При этом передача полномочий на уровень государства не предполагает изменения «формульного» подхода к определению предельных тарифов.
Комментарии1
Нотариус- это в другой планеты - для них законов как будто нет но втоже время они закон... Цены на из заверения выстраиваются с воздуха