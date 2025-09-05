Дальневосточную ипотеку распространят на вторичку, а льготы для многодетных не будут зависеть от возраста родителей

Льготную ипотеку можно будет взять на вторичку в городах, где нет новых многоквартирных домов.

Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме 2025 (ВЭФ) поручил сделать доступнее льготную программу «Дальневосточная и арктическая ипотека». Специальными условиями смогут воспользоваться все многодетные семьи без учета возраста родителей.

«Считаю правильным сделать дальневосточную и арктическую ипотеку доступной для всех семей в регионе, которые воспитывают трех и более детей. Подчеркиваю — для всех многодетных семей, независимо от возраста родителей», — заявил Путин.

Раньше для Дальневосточной ипотеки действовало ограничение по возрасту родителя в 35 лет.

Кроме того, Путин предложил расширить программу господдержки и разрешить россиянам оформлять Дальневосточную и арктическую ипотеки при покупке жилья на вторичном рынке. Такие условия будут внедрять в городах, где нет новых многоквартирных домов или предложений от застройщиков.

По программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» можно получить льготный кредит на покупку жилья в ДФО и Арктике по льготной ставке не более 2% годовых до 2030 года.

Недавно мы сообщали, что возрастные ограничения для льгот по семейной ипотеке предлагают пересмотреть, так как молодая семья — это не только до 35 лет.