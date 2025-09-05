Специалисты по борьбе с киберпреступностью смогут получить отсрочку от призыва

Правительство поручило разработать и реализовать вопрос об отсрочке от призыва на военную службу молодых специалистов в сфере противодействия IT-преступлениям, в том числе занимающихся производством судебных экспертиз в сфере информтехнологий.

Эта мера содержится в Плане реализации концепции противодействия киберпреступности, утвержденном распоряжением кабмина от 14 августа 2025 года № 2207-р.

Срок реализации поручения – третий квартал 2026 года и далее постоянно.

Ответственными назначены МВД, Минцифры, Минобороны, Минтруд, Росмолодежь, Росфинмониторинг и другие органы власти во взаимодействии со Следственным комитетом.

Предложенные меры должны способствовать комплектованию профильными специалистами госорганов и организаций, занимающихся противодействием IT-преступлениям.

Сейчас право на отсрочку от армии имеют студенты-очники, отцы 2 и более детей или ребенка-инвалида до 3 лет, отцы-одиночки, люди, временно не годные к военной службе по состоянию здоровья или занятые уходом за близким родственником, депутаты, сотрудники силовых структур, а также отдельные сотрудники аккредитованных IT-компаний, уточнил ТАСС.

