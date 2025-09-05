Бизнес просит не снижать порог для уплаты НДС на УСН

До 1 декабря 2025 года кабмин должен представить предложения о том, как постепенно отказаться от УСН в торговле. Могут снизить порог для уплаты НДС, но бизнес-сообщества категорически против.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), «Опора России» и Торгово-промышленная палата (ТПП) выступили против снижения порога для уплаты НДС предпринимателями, которые применяют УСН.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин получил поручение Президента подумать над изменением параметров УСН, а также принять во внимание просьбу делового сообщества не менять порядок уплаты НДС. Об этом пишут «Ведомости».

Сейчас НДС платят предприниматели на УСН, у которых годовой доход превышает 60 млн рублей.

До 1 декабря 2025 года кабмин должен предоставить Владимиру Путину предложения по корректировке УСН для организаций и ИП в торговой сфере.

Кроме того, Правительство должно продумать поэтапный отказ от применения такими предприятиями упрощенных систем налогообложения.

Изменения для торговых компаний могут привести к тому, что для конечных потребителей товары станут дороже, а торговые точки в малых населенных пунктах рискуют закрыться, поскольку их рентабельность обеспечивается за счет применения УСН.

