Бизнес просит не снижать порог для уплаты НДС на УСН
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), «Опора России» и Торгово-промышленная палата (ТПП) выступили против снижения порога для уплаты НДС предпринимателями, которые применяют УСН.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин получил поручение Президента подумать над изменением параметров УСН, а также принять во внимание просьбу делового сообщества не менять порядок уплаты НДС. Об этом пишут «Ведомости».
Сейчас НДС платят предприниматели на УСН, у которых годовой доход превышает 60 млн рублей.
До 1 декабря 2025 года кабмин должен предоставить Владимиру Путину предложения по корректировке УСН для организаций и ИП в торговой сфере.
Кроме того, Правительство должно продумать поэтапный отказ от применения такими предприятиями упрощенных систем налогообложения.
Изменения для торговых компаний могут привести к тому, что для конечных потребителей товары станут дороже, а торговые точки в малых населенных пунктах рискуют закрыться, поскольку их рентабельность обеспечивается за счет применения УСН.
Ранее мы сообщали, что УСН для торговли могут отменить.
