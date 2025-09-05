ЦОК ОК МП 03.09 Мобильные
📧 ФНС: можно ли отправить декларацию электронным заказным письмом через сервис Почты России

Через сервис «Электронные заказные письма» от Почты России нельзя отправлять декларации в налоговые органы.

УФНС по Ленинградской области предупредила, что интернет-сервис Почты России «Электронные заказные письма» нельзя использовать для сдачи налоговых деклараций.

Согласно ст. 80 НК, направить декларацию в налоговый орган можно следующими способами:

  • лично на бумажном носителе;

  • по почте с описью вложения;

  • в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика с использованием электронной подписи.

Сформировать отчетность можно в бесплатной программе «Налогоплательщик ЮЛ».

В личном кабинете индивидуального предпринимателя необходимо перейти в раздел «Жизненные ситуации», выбрать вкладку «НБО» и отправить подписанный квалифицированной электронной подписью файл декларации в формате XML в налоговый орган. Об этом сказано на сайте ФНС.

В личном кабинете можно скачать все документы, которые участвовали в электронном документообороте с налоговой, а также следить за статусом камеральной проверки декларации.

