Для нескольких сайтов можно оформить единую политику обработки персданных

Компания, использующая несколько отдельных не связанных между собой сайтов, может оформить один пакет документов по персональным данным и указать, что он действует для всех сайтов.

Организация использует три домена, на каждом размещен отдельный веб-сайт. Они не связаны между собой и выполняют разные функции, но технически связаны и работают в рамках единой информационной системы. Персданные на них обрабатываются централизованно: через одну CRM, одну службу поддержки, один офис.

Для такого случая можно разработать единую политику обработки персональных данных, политику конфиденциальности, правила сбора куки и т. д., — отметила Анна Кононенко, начальник отдела организации контрольно-надзорной деятельности Роскомнадзора.

В этом случае в документах нужно указать, что единая политики распространяется на все три сайта.

Ранее эксперт рассказала, считается ли трансграничной передачей персданных обмен информацией в иностранных мессенджерах.

Научим безопасно работать с персданными на новом онлайн-курсе «Новые правила по защите персданных - 2025». Вы узнаете, как правильно заполнять уведомления и отвечать на требования Роскомнадзора. Мы обновили программу и добавили урок по порядку получения согласий на обработку персональных данных, а также новую форму согласия с 1 сентября 2025 года.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 67% за 4 900 руб. вместо 14 990 руб.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».