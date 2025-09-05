В 2025 году налоговики активно проверяют ПВЗ для выявления неформальной занятости: пример

Налоговые инспекторы обратили внимание на проблему неформальной занятости в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов.

«Это несет риски как для самих работников, так и для владельцев ПВЗ, в первую очередь – в части доначисления НДФЛ и страховых взносов», — напомнило УФНС по Амурской области.

Так, в Приамурье из почти 100 ПВЗ риск неформальных трудовых отношений зафиксирован в 30. Все их проверяют для уточнения налоговых обязательств.

Если налоговики обнаружат факт неформальной занятости – они начислят НДФЛ с выплаченных работникам сумм, а также страховые взносы на ОПС, ОМС и на ВНиМ. Общий тариф взносов может превышать 30%, предупреждает УФНС.

Также за несвоевременную уплату налогов и взносов начислят пени и оштрафуют на 20% от неуплаченной суммы налога (взноса). А если нарушение повторится – штраф увеличивается до 40%.

Ранее мы писали, что ИФНС требует от собственников ПВЗ объяснить зарплату ниже средней по виду деятельности.