ИФНС требует от собственников ПВЗ объяснить зарплату ниже средней по виду деятельности

Налоговики сравнивают зарплату менеджеров ПВЗ в размере 24 826 рублей со средними выплатами по виду деятельности торговля, где сотрудники получают 54 203 рубля.

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) опубликовала письмо, которое районная ИФНС прислала собственнику ПВЗ. Налоговики намекают на возможное занижение базы по НДФЛ.

Инспекторы указали на сотрудников со средней выплатой 21 606 рублей при МРОТ 22 440. Однако многие сотрудники пункта выдачи заказов (ПВЗ) работают неполный день или почасово. Для них зарплата ниже МРОТ при правильном оформлении легальна и экономически оправдана.

Кроме того, ИФНС просит пояснить, почему средняя выплата в этом ПВЗ 24 826 рублей. Это в два раза ниже «среднемесячного размера оплаты труда по виду деятельности». Налоговая сравнивает зарплаты менеджеров пункта со средней зарплатой 54 203 рубля, которую получают в розничной торговле. В этой сфере оплата традиционно больше, поскольку в ретейле люди работают полный день.

«Это ─ "первая ласточка" от ФНС. Мы предполагаем, что таких писем будет становиться всё больше. АУРЭК призывает предпринимателей поддержать инициативу по срочному введению отдельного ОКВЭД для ПВЗ», — сказали в телеграм-канале АУРЭК.

Недавно мы писали, что для ПВЗ могут создать отдельный ОКВЭД, чтобы защитить их от отмены УСН для торговли.