Налоговых уведомлений еще нет, а деньги по ним налоговики уже списали с вашего ЕНС
При формировании налоговых уведомлений на имущественные налоги ФНС учитывает положительное сальдо ЕНС.
Если у вас на ЕНС есть деньги, их заранее зарезервируют (переведут в отложенную переплату). Уведомления за 2024 год люди еще не получили, а деньги с их ЕНС уже списаны.
ИП – не исключение.
Ранее ФНС сообщала, что рассылка налоговых уведомлений запланирована на вторую половину сентября.
Напомним, срок уплаты личных имущественных налогов за 2024 год – 01.12.2025.
Вместе с тем отметим, что если ИП сдаст ЕНП-уведомление, например, на аванс по УСН за 3 квартал по сроку уплаты 28.10, то зарезервированные под имущественные налоги деньги должны вернуть на сальдо ЕНС и оттуда списать их в бюджет под УСН.
Комментарии1
На прошлой неделе матери пришло письмо, что ей надлежит явиться в ИФНС. Поскольку письмо было отправлено через легендарную Почту России, то пришло оно позже указанной даты для явиться.
В этот понедельник отправился в ИФНС с полученным письмом. Тамошний администратор на входе в зал сходу объяснила, что подобный вызов предназначен лишь для того, чтобы объяснить, что если до 1 декабря 2025 г. всякого рода задолженности по имуществу и прочее гражданами не будут погашены, то ФНС их будет взыскивать без всякого суда.
Я так понимаю, ФНС для этого будет напрягать банки, через которые проходило открытие карт и вкладов. Не исключаю того, что в случае имеющейся задолженности, ФНС инкассовые поручения будут рассылать не в один какой-то банк, а во все, с которыми физическое лицо как-то связано.
Дабы всех этих прелестей избежать, мне посоветовали заранее погасить все долги. Если же до 1 ноября 2025 года квитанции ИФНС не проявятся в личном кабинете или в почтовом ящике, посоветовали появиться в ИФНС, дабы подобные квитанции на оплату распечатали там.