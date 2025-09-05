Налоговых уведомлений еще нет, а деньги по ним налоговики уже списали с вашего ЕНС

Если у вас на ЕНС есть деньги, их заранее зарезервируют (переведут в отложенную переплату). Уведомления за 2024 год люди еще не получили, а деньги с их ЕНС уже списаны.

ИП – не исключение.

ЕНС в личном кабинете ИП

Ранее ФНС сообщала, что рассылка налоговых уведомлений запланирована на вторую половину сентября.

Напомним, срок уплаты личных имущественных налогов за 2024 год – 01.12.2025.

Вместе с тем отметим, что если ИП сдаст ЕНП-уведомление, например, на аванс по УСН за 3 квартал по сроку уплаты 28.10, то зарезервированные под имущественные налоги деньги должны вернуть на сальдо ЕНС и оттуда списать их в бюджет под УСН.