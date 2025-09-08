Нилов предложил перераспределить время, чтобы перейти на короткий рабочий день в пятницу

Час рабочего времени можно распределить на другие дни недели, и закрепить это законодательно.

Чтобы закрепить в ТК сокращенный рабочий день по пятницам, выпадающее время можно отрабатывать в другие дни, считает депутат Ярослав Нилов.

«Я внес с коллегами проект закона о том, чтобы сделать всегда короткую пятницу, но вот этот сокращенный рабочий день, то есть выпадающий час, компенсировать путем распределения и отработки этого часа в течение понедельника, вторника, среды, четверга», — заявил Нилов.

Для этого в другие дни можно либо сократить обеденный перерыв, либо дольше находиться на рабочем месте. Парламентарий уточнил, что это нужно для сохранения баланса времени труда и отдыха.

Сейчас ТК не предусматривает обязательного сокращения рабочего дня в пятницу. Но работодатели могут ввести его на свое усмотрение.

Также по ТК нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. При режиме сокращенной пятницы обычно сокращается время обеденного перерыва: до 45 или 48 минут вместо одного часа.

Короткий день используется только в трети российских компаний, но Нилов уверен, что сокращенный рабочий день перед выходными — это инструмент мотивации работников и повышения эффективности и производительности труда. Для этого такую меру предлагают сделать обязательной.