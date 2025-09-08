ЦОК ОК УСН 25.08 Мобильная
Может ли самозанятый платить НПД в другой стране, как получить скидку по взносам на травматизм, можно ли переплату включить в расходы: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 1 по 7 сентября 2025 года.

  1. Когда можно оплатить отпуск по частям. Мини-курс

  2. Возврат товара: порядок, НДС, проводки в бухгалтерском учете

  3. Может ли самозанятый переехать в другую страну и остаться на НПД. Мини-курс

  4. Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за август 2025 года

  5. Особенности налогового контроля в 2025 году. Конспект вебинара с видео

  6. Как уплачивать налог на прибыль и страховые взносы при расторжении договора ДМС. Мини-курс

  7. Организация переплатила страховые взносы: можно ли включить в расходы по налогу на прибыль

  8. Как закон о запрете иностранных слов повлияет на работу бизнеса. Мини-курс

  9. Закон о платформенной экономике: что изменится для продавцов и ПВЗ с 1 октября 2026 года

  10. Сопутствующие услуги гостиниц и отелей: нужно ли включать их в базу по туристическому налогу

  11. Как получить скидку по взносам на травматизм на 2026 год: разбор условий и сроков

