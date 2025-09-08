Может ли самозанятый платить НПД в другой стране, как получить скидку по взносам на травматизм, можно ли переплату включить в расходы: экспертные разборы за неделю
Возврат товара: порядок, НДС, проводки в бухгалтерском учете
Может ли самозанятый переехать в другую страну и остаться на НПД. Мини-курс
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за август 2025 года
Особенности налогового контроля в 2025 году. Конспект вебинара с видео
Как уплачивать налог на прибыль и страховые взносы при расторжении договора ДМС. Мини-курс
Организация переплатила страховые взносы: можно ли включить в расходы по налогу на прибыль
Как закон о запрете иностранных слов повлияет на работу бизнеса. Мини-курс
Закон о платформенной экономике: что изменится для продавцов и ПВЗ с 1 октября 2026 года
Сопутствующие услуги гостиниц и отелей: нужно ли включать их в базу по туристическому налогу
Как получить скидку по взносам на травматизм на 2026 год: разбор условий и сроков
