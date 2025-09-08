В компании может быть одновременно нескольких систем премирования

Система оплаты труда устанавливается ЛНА, поэтому систем премирования может быть несколько.

Роструд уточнил порядок установления системы оплаты труда.

Ведомство разъяснило, что работодатель может ввести одновременно несколько систем премирования. Например, за переезд, по рекомендации коллег или руководителя, годовые и квартальные премии и т. д.

Согласно ч. 1 ст. 129 ТК, зарплата включает в себя вознаграждение за труд, компенсационные и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Зарплата устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда (ст. 135 ТК). А системы оплаты труда устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, ЛНА в соответствии с трудовым законодательством.

То есть работодатель вправе установить сразу несколько систем премирования.

