Перед оплатой самозанятому нужно проверять его статус

Если заплатили физлицу как самозанятому, а позже узнали, что статус не оформлен – придется сдать всю отчетность и заплатить НДФЛ и взносы.

На форуме «Клерка» пожаловались на ситуацию – в июле ИП выплатила физлицу как самозанятому 20 000 руб. А в августе узнала, что самозанятость исполнитель так и не оформил.

Можно ли вернуть деньги или нужно переоформить договор задним числом, спрашивает ИП.

Если физлицо так и не выполнило работы – то вернуть деньги можно. Для этого нужно расторгнуть договор, а физик должен провести возврат. При этом налоговая база по НДФЛ не возникает.

Но если работы/услуги все-таки выполнены – придется оформить ГПД, удержать и заплатить НДФЛ, взносы и привести в порядок отчетность, ответили на форуме. Но оформлять договор нужно не задним числом – это нарушение, а сегодняшним днем. А в акте можно написать, что работы выполнены в июле 2025 года.

Также нужно удержать и заплатить НДФЛ. Если в июле не удержали – то со следующей выплаты, а если их больше не будет – сообщить о неудержанном налоге в декларации 6-НДФЛ за 2025 год. Тогда налог заплатит физлицо.

Также придется:

начислить страховые взносы;

отправить подраздел 1.1 ЕФС-1 (не позже следующего рабочего дня после заключения ГПД);

представить 6-НДФЛ — за 9 месяцев и годовой. Там нужно либо отразить удержанный налог, либо сообщить, что удержать не удалось.

отправить РСВ за 9 месяцев.

На будущее – перед оплатой исполнителю всегда стоит проверять статус НПД (в «Мой налог» или сервисах ФНС) и брать чек, советует эксперт.