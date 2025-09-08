ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: россияне начали экстренно копить наличные доллары, плохих артистов разрешили закидывать яйцами, сняли новый мультик про Чебурашку

Подготовили обзор главных событий дня — 8 сентября 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему супругу предъявили новое обвинение в связи с незаконным выводом из России более 250 млн рублей.

  • Пользователям MAX стали доступны новые темы оформления. В мобильном приложении появилась возможность выбрать фон и цвет сообщений для создания уникального пространства в переписке. В числе новых тем оформления – «Москва», которая разработана в преддверии Дня города совместно с Правительством Москвы, «Космос» и другие.

  • Миллиардера Романа Абрамовича заподозрили в отмывании денег. Власти Джерси ведут в отношении него уголовное расследование. Следователи хотят выяснить источники состояния Абрамовича, которое он получил «в период хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах». Представитель Абрамовича опроверг сообщения об уголовных производствах на Джерси.

  • Бывший совладелец Wildberries Владислав Бакальчук раскритиковал решение суда не признавать домен Wildberries имуществом.

  • Россияне экстренно стали копить наличные доллары. За полгода 2025 россияне отложили $1,4 млрд — это самый большой прирост с первой половины 2022 года.

  • РПЦ официально разрешила закидывать тухлыми яйцами плохих артистов. Такую норму там предложили закрепить законодательно, чтобы «остановить моральное разложение общества».

  • Внутренний туризм в России за два года подорожал почти на четверть. Летом 2023 года в среднем можно было забронировать тур в Сочи за 72 892 рубля, летом 2024 года эта сумма выросла до 79 335. Этим летом тур по России на 7-10 дней на двоих обходился в среднем в 89 406.

  • По итогам января-июля количество магазинов, работающих в сегменте жестких дискаунтеров (вроде «Светофора», «Чижика» или «Доброцена»), выросло на 9,1% год к году или на 963, достигнув около 11,5 тыс.

  • Сеть магазинов детских товаров Motherbear планирует закрыть около трети своих точек. В 2026 году из 40 существующих магазинов может остаться около 25-27.

  • В России сняли новый мультсериал про Чебурашку. Зрителей ждут 10 серий, по сюжету которых Чебурашка и Крокодил Гена открывают «Бюро Добрых дел», чтобы безвозмездно помогать всем, кому нужна помощь.

  • Apple обвинили в использовании пиратских книг для обучения ИИ. Авторы заметили, что произведения оказались в обучающих датасетах без разрешения и без выплаты лицензий. Дело могут признать коллективным иском и восстановить права тысячи писателей.

  • General Motors патентует новую технологию, призванную оценивать реальную способность водителя безопасно управлять автомобилем и, при необходимости, рекомендовать отказ от вождения. Технология будет отслеживать скорость реакции, признаки утомления, поведение в дорожном потоке, использование поворотников, соблюдение скоростного режима.

  • Кипрская Burger King Russia сменила юрисдикцию и зарегистрировалась в специальном административном районе Калининградской области под названием МКООО «БКР».

  • С 8 сентября 2025 года в Москве стартует кампания по вакцинации против гриппа. С 10 сентября начнут прививать учащихся в школах и детских садах столицы.

  • Тульские пекари решили официально закрепить название «Тульский пряник» за собой и своим регионом.

