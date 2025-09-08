⚡️ Итоги дня: россияне начали экстренно копить наличные доллары, плохих артистов разрешили закидывать яйцами, сняли новый мультик про Чебурашку

Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему супругу предъявили новое обвинение в связи с незаконным выводом из России более 250 млн рублей.

Пользователям MAX стали доступны новые темы оформления. В мобильном приложении появилась возможность выбрать фон и цвет сообщений для создания уникального пространства в переписке. В числе новых тем оформления – «Москва», которая разработана в преддверии Дня города совместно с Правительством Москвы, «Космос» и другие.

Миллиардера Романа Абрамовича заподозрили в отмывании денег. Власти Джерси ведут в отношении него уголовное расследование. Следователи хотят выяснить источники состояния Абрамовича, которое он получил «в период хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах». Представитель Абрамовича опроверг сообщения об уголовных производствах на Джерси.

Бывший совладелец Wildberries Владислав Бакальчук раскритиковал решение суда не признавать домен Wildberries имуществом.

Россияне экстренно стали копить наличные доллары. За полгода 2025 россияне отложили $1,4 млрд — это самый большой прирост с первой половины 2022 года.

РПЦ официально разрешила закидывать тухлыми яйцами плохих артистов. Такую норму там предложили закрепить законодательно, чтобы «остановить моральное разложение общества».

Внутренний туризм в России за два года подорожал почти на четверть. Летом 2023 года в среднем можно было забронировать тур в Сочи за 72 892 рубля, летом 2024 года эта сумма выросла до 79 335. Этим летом тур по России на 7-10 дней на двоих обходился в среднем в 89 406.

По итогам января-июля количество магазинов, работающих в сегменте жестких дискаунтеров (вроде «Светофора», «Чижика» или «Доброцена»), выросло на 9,1% год к году или на 963, достигнув около 11,5 тыс.

Сеть магазинов детских товаров Motherbear планирует закрыть около трети своих точек. В 2026 году из 40 существующих магазинов может остаться около 25-27.

В России сняли новый мультсериал про Чебурашку. Зрителей ждут 10 серий, по сюжету которых Чебурашка и Крокодил Гена открывают «Бюро Добрых дел», чтобы безвозмездно помогать всем, кому нужна помощь.

Apple обвинили в использовании пиратских книг для обучения ИИ. Авторы заметили, что произведения оказались в обучающих датасетах без разрешения и без выплаты лицензий. Дело могут признать коллективным иском и восстановить права тысячи писателей.

General Motors патентует новую технологию, призванную оценивать реальную способность водителя безопасно управлять автомобилем и, при необходимости, рекомендовать отказ от вождения. Технология будет отслеживать скорость реакции, признаки утомления, поведение в дорожном потоке, использование поворотников, соблюдение скоростного режима.

Кипрская Burger King Russia сменила юрисдикцию и зарегистрировалась в специальном административном районе Калининградской области под названием МКООО «БКР».

С 8 сентября 2025 года в Москве стартует кампания по вакцинации против гриппа. С 10 сентября начнут прививать учащихся в школах и детских садах столицы.