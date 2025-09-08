🌐 Малому бизнесу предлагают давать бесплатный доступ к Wi-Fi

Депутаты от фракции «Новые люди» направили обращение руководству регионов России с предложением давать МСП бесплатный доступ к Wi-Fi при отключении интернета.

«Просим рассмотреть возможность предоставления доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в субъекте РФ, к сетям Wi-Fi, которые принадлежат государственным (муниципальным) организациям и органам власти (в том числе на безвозмездной основе)», — говорится в обращении.

Депутаты напомнили, что во многих субъектах РФ периодически отключают мобильный интернет. При этом бизнес работает с использованием онлайн-касс, эквайринга, платформенных сервисов и т. п., поэтому из-за отключений интернета приходится приостанавливать операции. А это отрицательно сказывается не только на экономике региона, но и на качестве жизни россиян.

В некоторых субъектах РФ бизнесу позволяют подключаться к сетям Wi-Fi, которые принадлежат государственным (муниципальным) организациям и органам власти, в том числе бесплатно, уточнили парламентарии.

Они считают, что внедрение таких мер во всех населенных пунктах уменьшит убытки от отключений для предпринимателей и сохранит экономическую активность.