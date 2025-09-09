ЦОК ОК МП 03.09 Мобильные
Разрыв в зарплатах между Москвой и регионами сокращается

Зарплаты квалифицированных рабочих в столице на четверть выше, чем в регионах, но разница уменьшается уже несколько лет.

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob рассказали, что уже несколько лет наблюдают тенденцию сокращения разрыва в зарплатах между Москвой и регионами.

«За прошедший год разница в зарплатах сильнее всего сократилась в Новосибирске и Ростове-на-Дону — на 4 п.п. зарплаты в этих городах стали ближе к уровню столичного рынка труда», — написали эксперты.

По данным сервиса, в Санкт-Петербурге зарплаты рабочих по сравнению с московским рынком труда на 6-7% меньше. Разрыв с остальными регионами больше:

  • Екатеринбург — на 15-16%;

  • Новосибирск — на 19-21%;

  • Казань и Красноярск — на 20-21%;

  • Краснодар — на 21-22%;

  • Ростов-на-Дону — на 22-23%;

  • Нижний Новгород — на 23-24%;

  • Челябинск — на 23-25%;

  • Самара — на 25-26%;

  • Уфа — на 25-27%;

  • Воронеж — на 26-27%;

  • Пермь — на 27-28%;

  • Омск — на 28-29%;

  • Волгоград — на 30-31%.  

