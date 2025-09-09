Разрыв в зарплатах между Москвой и регионами сокращается
Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob рассказали, что уже несколько лет наблюдают тенденцию сокращения разрыва в зарплатах между Москвой и регионами.
«За прошедший год разница в зарплатах сильнее всего сократилась в Новосибирске и Ростове-на-Дону — на 4 п.п. зарплаты в этих городах стали ближе к уровню столичного рынка труда», — написали эксперты.
По данным сервиса, в Санкт-Петербурге зарплаты рабочих по сравнению с московским рынком труда на 6-7% меньше. Разрыв с остальными регионами больше:
Екатеринбург — на 15-16%;
Новосибирск — на 19-21%;
Казань и Красноярск — на 20-21%;
Краснодар — на 21-22%;
Ростов-на-Дону — на 22-23%;
Нижний Новгород — на 23-24%;
Челябинск — на 23-25%;
Самара — на 25-26%;
Уфа — на 25-27%;
Воронеж — на 26-27%;
Пермь — на 27-28%;
Омск — на 28-29%;
Волгоград — на 30-31%.
только цены на недвижимость не уменьшаются...
В Мск стали меньше платить?)