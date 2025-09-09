При несоответствии цены на кассе товар предлагают отдавать бесплатно

Депутаты разработали законопроект для наведения порядка с ценами: если ценник не соответствует – покупатель получит товар бесплатно.

Депутаты от фракции «Новые люди» 8 сентября 2025 внесли в Госдуму законопроект о введении «честного чека». Предлагается внести изменения в ст. 12 закона о защите прав потребителей.

«Законопроектом предлагается ввести принцип "честный чек" как норму защиты прав потребителей. Если стоимость товара, пробитая на кассе, превышает цену, указанную на его ценнике, покупатель получает этот товар бесплатно», — сказано в пояснительной записке.

Авторы инициативы считают, что при таком подходе порядка с ценами будет больше. Магазины будут строго следить за актуальностью ценников, поскольку каждая ошибка обходится им прямыми убытками. А для потребителей расхождение цены станет скорее приятным сюрпризом, чем распространенной проблемой.

«В условиях действия правила "честный чек" заинтересованность магазинов в предоставлении ложных ценников исчезнет – риск понести расходы из-за бесплатной отдачи товара будет значительно перевешивать потенциальную выгоду от умышленной переплаты покупателей», — уверены депутаты.

Так хотят быстро решить проблему ложных ценников, оградить россиян от переплат при покупках, повысить уровень прозрачности и ответственности в розничной торговле.

Законопроект закрепляет право клиентов требовать возврата уплаченной суммы без возврата товара (результата работы, услуги) продавцу/исполнителю, если сумма товара в чеке превышает «полную сумму товара, предоставленную потребителю при ознакомлении с информацией об этом товаре».

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.

Детально возврат товара — порядок, НДС, проводки в бухучете — мы разбирали здесь.

