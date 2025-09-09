Нилов: пенсии проиндексируют 1 февраля 2026, потом с 1 апреля. Вторая индексация будет выше уровня инфляции

Депутат рассказал о сроках и принципах индексации пенсий в следующем году.

Выплаты российским пенсионерам в 2026 году вырастут с 1 февраля и затем с 1 апреля. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В следующем году по закону планируется 1 февраля индексация на уровень фактической инфляции и 1 апреля — в зависимости от возможности бюджета Социального фонда», — заявил Нилов.

В течение января кабмин определяет уровень фактической инфляции, и с февраля страховые пенсии будут проиндексированы, как и другие социальные выплаты.

«И, если пройдет вторая индексация, то тогда очевидно, что это будет выше уровня фактической инфляции», — уточнил депутат.

Он напомнил, что теперь индексация касается и работающих пенсионеров.

Социальные пенсии индексируются 1 апреля, добавил Нилов. У военных пенсий свой порядок индексации, который зависит от индексации должностных окладов военнослужащих. В 2025 году она произойдет 1 октября.

Напомним — депутат Сергей Миронов предложил индексировать пенсии четыре раза в год.