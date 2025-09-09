Зарплаты вахтовиков растут и обновляют рекорды

В 2025 году число вакансий с работой вахтовым методом сократилось на 13%, а средняя зарплата выросла на 7%.

Вакансий, предполагающих работу вахтовым методом, стало меньше на 13%. В 2024 году их было 653 тыс., а в 2025 – уже 567 тыс. Об этом сообщает hh.ru, исследование есть у «Клерка».

При этом медианная предлагаемая зарплата увеличилась на 7% и достигла 158,3 тыс. рублей. Это в два раза выше средней зарплаты в целом по рынку труда: в июле 2025 она составила 79,6 тыс.

Наиболее востребованы среди работодателей рабочие профессии:

разнорабочие (13% всех предложений в формате вахты);

водители (12%);

машинисты (11%);

сварщики (6%);

слесари-сантехники (4%).

Среди востребованных вахтовых специалистов самые высокие зарплаты предлагают сварщикам – медиана в 2025 году достигла 209,1 тыс. рублей.

Зарплата токарей и фрезеровщиков – 189 тыс., машинистов – 187,9 тыс., водителей – 185,6 тыс.

Быстрее всего росли зарплаты у монтажников (+17% за год), электромонтажников и слесарей-сантехников (по +16%).

Больше всего предложений для работы вахтовым методом в 2025 году сосредоточено в таких регионах:

Башкортостан (35 тыс. вакансий или 6% от общего количества);

Красноярский край (29 тыс., 5%);

Москва (27 тыс., 5%);

Иркутская область (26 тыс., 5%);

Свердловская область (22 тыс., 4%).

Самые высокие зарплаты вахтовикам предлагают в Красноярском крае (173,7 тыс. рублей), Новосибирской области (173,6 тыс.) и Омской области (170,1 тыс.).

При этом почти во всех регионах с высокой потребностью в вахтовиках число предложений снизилось: от -8% в Челябинской области до -25% в Московской. При этом выросли зарплаты: в Красноярском крае и Омской области – на 15% и 14% соответственно, в Москве и Иркутской области – на 11%.

Но есть и регионы, где за год спрос на вахтовиков вырос. Это Калмыкия (+28%), Тыва (+24%), Ставропольский край (+22%), Чукотский АО (+18%) и Алтай (+16%).

Больше всего вахтовым методом в 2025 набирают в сферу строительства и недвижимости – 113 тыс. предложений или 16% от всего числа. Также ищут вахтовиков в добывающие отрасли (81 тыс., 12%), металлургию (44 тыс., 6%), сферу промышленного оборудования и техники (40 тыс., 6%) и нефтегазовый сектор (33 тыс., 5%).

Самые высокие зарплаты – в добывающей отрасли: медиана превысила 233 тыс. рублей. Далее следуют перевозки и логистика (168,2 тыс.), металлургия (158,4 тыс.).

