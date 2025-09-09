📄 Пояснения к НДС-декларации отправляют только в электронном виде и только по установленному формату

Пояснения, отправленные не по форме, считаются непредставленными. Это может привести к штрафу.

Налоговики напомнили плательщикам НДС об обязанности представления пояснений, предусмотренных п. 3 ст. 88 НК, только в электронном виде (по ТКС через оператора ЭДО) по утвержденному ФНС формату (КНД 1160200).

«Обращаем внимание, что в случае представления пояснений не по указанному формату или на бумаге такие пояснения будут считаться непредставленными, что повлечет за собой взыскание штрафа в размере 5 000 руб. Повторное представление пояснения не в электронном виде и не по установленному формату в течение календарного года влечет за собой взыскание штрафа в размере 20 000 руб.», — предупреждает региональное УФНС.

Налоговики рекомендуют соблюдать установленные законодательством требования, чтобы не было негативных последствий.

