Депутаты предлагают создать алиментный фонд
Фракция СРЗП в осеннюю сессию 2025 внесет в Госдуму законопроект о создании алиментного фонда. Об этом сообщил глава фракции Сергей Миронов.
«"Справедливая Россия – За правду" предлагает создать Алиментный фонд, из которого государство в полном объеме выплачивало бы алименты. А дальше уже взыскивало бы долги с неплательщиков, причем с процентами за просрочку <...>. В этом случае не придется нашим мамам с детьми обивать пороги, бегать за нерадивыми отцами. Все заботы и выплаты государство возьмет на себя, а помощь будет оказана своевременно», — сказал Миронов.
Ранее вопрос создания алиментного фонда депутат поднимал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Законопроект внесут в Госдуму в предстоящую осеннюю сессию, уточнил Миронов.
Комментарии1
А оплачивать этот банкет будут опять те, кто к этим детям никакого отношения не имеет?