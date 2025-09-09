Депутаты предлагают создать алиментный фонд

Фракция СРЗП в осеннюю сессию 2025 внесет в Госдуму законопроект о создании алиментного фонда. Об этом сообщил глава фракции Сергей Миронов.

«"Справедливая Россия – За правду" предлагает создать Алиментный фонд, из которого государство в полном объеме выплачивало бы алименты. А дальше уже взыскивало бы долги с неплательщиков, причем с процентами за просрочку <...>. В этом случае не придется нашим мамам с детьми обивать пороги, бегать за нерадивыми отцами. Все заботы и выплаты государство возьмет на себя, а помощь будет оказана своевременно», — сказал Миронов.