ИП может переводить деньги члену семьи, но безопаснее сначала перевести деньги на личный счет.

ИП на упрощенке и патенте может перевести деньги с расчетного счета на карту члену семьи, даже жене, у которой тоже есть статус ИП. Но такой перевод банк и налоговая могут расценить как выплату зарплаты, и тогда потребуют заплатить налоги, предупреждает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Служба комплаенса банка проверяет операции: входящие платежи, оплаты контрагентам, снятие наличных, переводы на счета физлиц. Это предусмотрено по 115-ФЗ. Банки обязаны контролировать сделки, чтобы не допустить отмывания нелегальных доходов и финансирования терроризма.

Чтобы не было вопросов и проверок от налоговой или банка, для ИП безопаснее будет перевести деньги на личный счет, а затем сделать перевод на карту супруге, советует эксперт.

Кстати, наш эксперт не согласилась с предварительным ответом ИИ, который не учел возможность излишнего внимания от банков и налоговиков, а просто ответил, что перевод средств с расчетного счета ИП на личную карту супруги – это расходы на личные нужды предпринимателя, которые не учитываются при расчете налоговой базы.

