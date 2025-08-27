ИП получают налоговые требования о перечислении самим себе денег через зарплатный проект

Перевод денег ИП с расчетного счета на личную карту по зарплатному проекту не облагается НДФЛ и страховыми взносами. Если налоговики присылают требования, то нужно объяснить, что предприниматель ничего не нарушает.

Предпринимателям стали приходить требования от налоговой о перечислении денежных средств на счет ИП через зарплатный проект банка. Инспекторы просят провести анализ и представить уточненные 6-НДФЛ и расчеты по страховым взносам.

Основная претензия в том, что платеж был с назначением «выплата заработной платы» в одном размере, а в РСВ указана другая сумма. Налоговики считают, что в РСВ отразили недостоверные сведения, что может сигнализировать о выплате теневой зарплаты, без уплаты страховых взносов.

С подобными ситуациями бухгалтеры неоднократно сталкивались и писали в нашем Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги советуют не паниковать и указать в ответе на требование, что деньги ИП перечислял сам себе.

Если налоговики попросят дополнительные документы, будьте готовы их предоставить. Некоторые специалисты по учету пишут, что уже много лет выводят средства ИП через зарплатный проект с кодом 33, но еще ни разу не получали требований.

Готовый и аргументированный ответ подготовил Телеграм-канал «Управление налогами». Автор советует написать, что «были выведены с р/с на личные нужды и переведены на свою личную карту денежные средства в сумме такой-то. Это было сделано в рамках зарплатного проекта банка такого-то, что позволило сэкономить на комиссии за банковское обслуживание».

Также стоит сослаться на письма Минфина от 14.10.2019 № 03-15-06/78583 и от 17.06.2019 № 03-15-05/43904, в которых сказано, что перевод ИП денег со своего расчетного счета на личную банковскую карту в рамках зарплатного проекта не облагается страховыми взносами и НДФЛ.