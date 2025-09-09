ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
🔴 Тут запись на ближайший вебинар: Изменения осени-2025 →
Пользователи интернета

Кабмин запустил канал в мессенджере MAX

В MAX правительство будет рассказывать новости о своей работе, принятых решениях и подписанных документах, а также о рабочих поездках министров и премьеров.

Правительство расширило свое присутствие в социальных сетях и начало вести официальный канал в национальном мессенджере MAX.

На этой площадке кабмин будет публиковать свежие новости о своей работе, информацию о принятых решениях и подписанных документах, сведения о рабочих поездках и мероприятиях премьеров и министров.

«Таким образом, граждане смогут знакомиться с новостями о работе Правительства на удобных им площадках», — сказано на сайте кабмина.

Чтобы подписаться на канал, нужно перейти по ссылке.

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы