Жилищное законодательство

🏢 За участок под многоквартирным домом налог платить не нужно. Но есть исключения

Участки под МКД не облагаются земельным налогом, но нужно их зарегистрировать по всем правилам.

За участки, на которых расположен многоквартирный дом, земельный налог не платят, если соблюдаются такие условия:

  • земельный участок под МКД сформирован и поставлен на кадастровый учет;

  • хотя бы один владелец должен иметь зарегистрированное право собственности на любое помещение в этом доме. Тогда у собственников помещений возникает право долевой собственности на земельный участок, на котором расположен МКД (п. 4 ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса).

«В результате, земельный участок под многоквартирным домом не является объектом, поэтому не облагается земельным налогом, так как он входит в состав общего имущества такого дома (пп. 6 п. 2 ст. 389 НК)», — поясняет налоговая.

Но если участок под домом не сформирован и не поставлен на государственный кадастровый учет, то земля под ним находится в собственности соответствующего муниципалитета.

При этом есть случаи, когда за участок под многоквартирным домом платят налог:

  • собственник всех помещений в многоквартирном доме – одно лицо. В этом случае не возникает долевой собственности на общее имущество многоквартирного дома;

  • дом относится к жилому фонду специального назначения. Например, жилые помещения в общежитиях относятся к специализированному жилфонду, а не к жилым помещениям в МКД.

