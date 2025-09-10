🏢 За участок под многоквартирным домом налог платить не нужно. Но есть исключения
За участки, на которых расположен многоквартирный дом, земельный налог не платят, если соблюдаются такие условия:
земельный участок под МКД сформирован и поставлен на кадастровый учет;
хотя бы один владелец должен иметь зарегистрированное право собственности на любое помещение в этом доме. Тогда у собственников помещений возникает право долевой собственности на земельный участок, на котором расположен МКД (п. 4 ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса).
«В результате, земельный участок под многоквартирным домом не является объектом, поэтому не облагается земельным налогом, так как он входит в состав общего имущества такого дома (пп. 6 п. 2 ст. 389 НК)», — поясняет налоговая.
Но если участок под домом не сформирован и не поставлен на государственный кадастровый учет, то земля под ним находится в собственности соответствующего муниципалитета.
При этом есть случаи, когда за участок под многоквартирным домом платят налог:
собственник всех помещений в многоквартирном доме – одно лицо. В этом случае не возникает долевой собственности на общее имущество многоквартирного дома;
дом относится к жилому фонду специального назначения. Например, жилые помещения в общежитиях относятся к специализированному жилфонду, а не к жилым помещениям в МКД.
