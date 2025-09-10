Трудовым мигрантам запретят перевозить в Россию семьи

Законопроект-2025 предусматривает запрет на пребывание в РФ семей мигрантов, кроме граждан Беларуси и высококвалифицированных специалистов.

9 сентября депутаты внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить трудовым мигрантам перевозить в Россию свои семьи.

По данным МВД, в первой половине 2025 года иностранцам выдали около 114 тысяч разрешений на работу. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Депутаты считают, что обычно семьи трудовых мигрантов становятся иждивенцами, что оказывает значительную нагрузку на бюджетную систему РФ.

«Семьи мигрантов активно пользуются социальной инфраструктурой России, включая образовательные учреждения, систему здравоохранения и социальное обеспечение, что приводит к дополнительным расходам федерального и региональных бюджетов. При этом доходы бюджетов от патентов мигрантов не компенсируют расходы на содержание неработающих членов семей, что делает данную модель миграционной политики экономически невыгодной», — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта предлагают установить запрет на пребывание в РФ членов семьи иностранцев, работающих в России. Исключением будут граждане Беларуси и высококвалифицированные иностранные специалисты.

Такие меря снизят миграционный приток на 15-20% за счет исключения членов семей низкоквалифицированных мигрантов, что уменьшит нагрузку на социальную инфраструктуру и бюджетные расходы на образование, здравоохранение и соцобеспечение. Ожидается повышение эффективности трудовой миграции, ориентированной исключительно на рабочие места.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.