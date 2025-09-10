Минцифры опровергло информацию, что в «белом списке» сервисов будут букмекеры

Вторая часть перечня сервисов, которые будут доступны при ограничениях мобильного интернета, только формируется. Минцифры заявило, что сайты букмекеров в него включать не собираются.

В «белый список» попадут сервисы и приложения, которые будут доступны при ограничениях в работе мобильного интернета из-за угроз безопасности. Минцифры не подтвердило информацию, которая распространилась в СМИ, о новом списке сайтов и сервисов.

«По данным ряда изданий, в перечень якобы включен такой сайт, как Фонбет. Это не соответствует действительности, сайт букмекерской компании включать не планируют», — сказано в телеграм-канале министерства.

Также там добавили, что сейчас список только формируется, в него войдут СМИ, банки и аптеки.

В первую часть перечня уже вошли:

сервисы ВКонтакте, Oдноклассники, Mail.ru и национальный мессенджер MAX;

сервисы Госуслуг;

сервисы Яндекса;

маркетплейсы Ozon и Wildberries;

Avito;

Дзен;

Rutube;

официальный сайт платежной системы Мир;

сайты Правительства и Администрации Президента России;

федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);

операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, t2.

Недавно мы со ссылкой на «Коммерсант» писали, что стало известно, какие приложения попадут во вторую часть «белого списка».