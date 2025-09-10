Минцифры опровергло информацию, что в «белом списке» сервисов будут букмекеры
В «белый список» попадут сервисы и приложения, которые будут доступны при ограничениях в работе мобильного интернета из-за угроз безопасности. Минцифры не подтвердило информацию, которая распространилась в СМИ, о новом списке сайтов и сервисов.
«По данным ряда изданий, в перечень якобы включен такой сайт, как Фонбет. Это не соответствует действительности, сайт букмекерской компании включать не планируют», — сказано в телеграм-канале министерства.
Также там добавили, что сейчас список только формируется, в него войдут СМИ, банки и аптеки.
В первую часть перечня уже вошли:
сервисы ВКонтакте, Oдноклассники, Mail.ru и национальный мессенджер MAX;
сервисы Госуслуг;
сервисы Яндекса;
маркетплейсы Ozon и Wildberries;
Avito;
Дзен;
Rutube;
официальный сайт платежной системы Мир;
сайты Правительства и Администрации Президента России;
федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, t2.
Недавно мы со ссылкой на «Коммерсант» писали, что стало известно, какие приложения попадут во вторую часть «белого списка».
Начать дискуссию