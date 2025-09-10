ОТП Банк считает, что Центробанк снизит ключевую ставку до 16% уже 12 сентября 2025 года

Эксперт ОТП Банка Дмитрий Голубков дал экономический прогноз по ключевой ставке. Не исключено, что к концу 2025 года она будет 14-15% годовых.

Директор по макроэкономическому анализу ОТП Банка Дмитрий Голубков рассказал «Клерку», что Центробанк может снизить ключевую ставку до 16%. Ближайшее заседание Совета директоров состоится 12 сентября 2025 года.

«12 сентября на заседании Совета директоров Банка России по всей видимости мы сможем увидеть снижение ключевой ставки с текущего уровня 18% годовых как минимум до 17%, а может даже до 16% годовых», — сказал Голубков.

Также он добавил, что жесткая монетарная политика, которую Банк России проводил с июля 2023 года, в конечном итоге дала свои плоды: темпы прироста денежной массы в России снизились с 20-25% годовых (весной-летом 2023 года) до 15% годовых (лето 2025).

Эксперт считает, что при таких темпах прироста ставка на уровне 18% годовых — довольно высокая, ее определенно имеет смысл понизить, чтобы облегчить положение гражданских секторов экономики.

Не исключено, что к концу 2025 года ключевая ставка будет на уровне 14-15% годовых. При прочих равных условиях понижение ставки поддержит увеличение объемов кредитования предприятий гражданских отраслей, включая строительство и ипотеку. Кроме того, понижение ключевой ставки расширит перспективы для потребительского кредитования.