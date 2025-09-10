Прогноз: в сентябре 2025 года курс доллара будет в диапазоне 80-84 рубля

Экономисты считают, что в сентябре доллар будет стоить от 80 до 84 рублей, а под конец 2025 года курс вырастет до 95 рублей.

Ведущий аналитик «Финам» Александр Потавин считает, что в ближайший месяц курс доллара будет находиться в диапазоне 80-84 рубля, евро — 93,5-97, а юань — 11,2-11,45. Эксперт считает, что на снижение рубля повлияло обнуление норматива обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

Руководитель инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов заявил, что нет новых причин для ослабления рубля. Сейчас идет сезонный спрос импортеров на валюту при снижении продаваемой выручки со стороны экспортеров. Об этом пишет РКБ.

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова полагает, что в 2025 году потенциал укрепления рубля уже исчерпан и началась тенденция на ослабление курса. Она не исключает, что к концу года доллар будет стоить от 90 до 95 рублей.

10.09.2025 межбанковский курс доллара превысил 85 рублей. Такой показатель зафиксировали впервые с 11 апреля 2025 года.