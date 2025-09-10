В кассовом чеке с 1 сентября 2025 года появился новый реквизит

В чеках при приеме безналичных платежей через интернет теперь должен быть такой признак расчета.

С 1 сентября 2025 года при приеме безналичных платежей через интернет нужно использовать новый реквизит — тег 1125 «признак расчета в «Интернет».

Продавцы должны его ставить для всех расчетов с покупателем, который оплачивает заказ дистанционно. Например — на сайте, в приложении, в социальных сетях или мессенджерах.

Если нет личного контакта клиента с продавцом или кассой, то в электронном чеке нужно:

проставить тегу 1125 значение «1»;

указать адрес сайта, с которого пришел платеж (тег 1187), контакты покупателя (e-mail или телефон) с тегом 1008.

«Чтобы работать без нарушений, необходимо убедиться, что онлайн-касса и ПО обновлены и корректно передают все перечисленные реквизиты в фискальные документы», — сказано на сайте ФНС.

УФНС по Ярославской области рекомендует заранее обращаться к оператору фискальных данных и поставщикам программного обеспечения для касс, чтобы необходимые теги были включены в чек.