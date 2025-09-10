Минфин: несколько иностранных банков хотят открыть филиалы в РФ

Закон, который разрешает иностранным банкам открывать филиалы в России, вступил в силу, но банки ждут «геополитических решений».

Некоторые иностранные банки заинтересованы в открытии филиалов в России, заявил замглавы Минфина Иван Чебесков.

«Мы слышали интерес в разговорах, но все, конечно, ждут геополитических решений, и после чего уже будут какие-то решения. В целом участие на нашем рынке некоторых наших иностранных партнеров интересует», — отметил Чебесков.

Закон от 08.08.2024 № 275-ФЗ, который разрешает иностранным банкам открывать филиалы в России и предусматривает ограничения для их деятельности, вступил в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее они могли работать в России только через дочерние банки и представительства, а сейчас каждый иностранный банк может открыть один филиал.