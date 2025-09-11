💻 Эксперт: платформу для видеосвязи Zoom могут заблокировать в России

Гендиректор платформы для видеосвязи TeleBoss Илья Мамуткин рассказал, что Zoom в ближайшее время заблокируют в России. По его словам, это обсуждают на российском рынке телекоммуникаций.

«Российский рынок сервисов для видеосвязи сегодня находится в точке перелома: рынок не только обсуждает, но и уже готовится к блокировке оставшихся иностранных платформ — и не только Google Meet, в работе которого уже было зафиксировано несколько крупных сбоев в России, но и Zoom», — заявил Мамуткин.

Он считает, что блокировка Zoom и Google Meet приведет к еще более активному использованию мессенджера MAX и других российских платформ.

Но пока нельзя однозначно сказать, насколько российский рынок готов к полному отказу от иностранных сервисов.

«Для корпоративного сектора, образования и сферы онлайн-услуг это может стать серьезным вызовом, ведь именно эти сервисы долгое время были базовыми инструментами для удаленных совещаний, лекций и переговоров. По сути, речь идет не просто о техническом ограничении, а о пересмотре привычной инфраструктуры удаленной работы, к которой уже привыкли миллионы пользователей», — считает Мамуткин.

Но даже с блокировкой Zoom и Google Meet на российском рынке останется конкуренция, уверен эксперт. В последние годы появились решения, способные заменить привычные продукты. Но вопрос в том, насколько они смогут выдержать нагрузку миллионов пользователей и обеспечить стабильность на уровне международных сервисов.