Какие документы подтверждают применение АУСН и как их получить: налоговики подсказали

В личном кабинете налогоплательщика можно формировать два вида справок в части АвтоУСН.

Иногда организациям или ИП нужно подтвердить применение специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», а также получить информацию о сумме полученных доходов, подлежащих налогообложению на этом спецрежиме. Поэтому в ЛК реализована возможность сформировать в электронной форме две справки:

о применении АУСН (КНД 1120503);

о состоянии расчетов (доходах) по налогу, уплачиваемому в связи с применением АУСН (КНД 1120504).

УФНС обращает внимание, что сформированные справки подписываются электронной подписью ФНС России.

