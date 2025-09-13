Какие документы подтверждают применение АУСН и как их получить: налоговики подсказали
В личном кабинете налогоплательщика можно формировать два вида справок в части АвтоУСН.
Иногда организациям или ИП нужно подтвердить применение специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», а также получить информацию о сумме полученных доходов, подлежащих налогообложению на этом спецрежиме. Поэтому в ЛК реализована возможность сформировать в электронной форме две справки:
о применении АУСН (КНД 1120503);
о состоянии расчетов (доходах) по налогу, уплачиваемому в связи с применением АУСН (КНД 1120504).
УФНС обращает внимание, что сформированные справки подписываются электронной подписью ФНС России.
Недавно мы сообщали, что с 1 октября 2025 года предприниматели Смоленской области смогут применять АУСН.
