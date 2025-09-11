С 11 сентября 2025 нелегальные мигранты не смогут стать ИП и учредителем юрлица

Иностранцы, не урегулировавшие свой правовой статус в России, будут ограничены в правах.

Мигранты, утратившие законные основания для пребывания в России, будут ограничены в получении основных услуг. Об этом сообщает МВД.

«С 11 сентября в отношении иностранных граждан, утративших законные основания для пребывания в России, до их выдворения за пределы РФ будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в Россию в будущем», — сказали представители ведомства.

Таких иностранцев внесут в реестр контролируемых лиц и им запретят:

изменять место жительства (пребывания) без разрешения органа внутренних дел;

выезжать за пределы региона РФ, в котором такой человек проживает или пребывает;

покупать и регистрировать недвижимость, транспортные средства.

Также мигранты не смогут заключать брак, учреждать юрлицо и регистрироваться как ИП, открывать банковский счет и переводить деньги. Исключением будет перевод денег на обязательные платежи, перевод денег на счет контролируемого лица, выдача налички в сумме не более 30 тыс. рублей в месяц.

«Также будет невозможен прием незаконно находящихся в РФ несовершеннолетних иностранцев в школы и детские сады», — добавили в МВД.

Граждан и компании, оказывающие услуги или содействие в пребывании в РФ незаконно находящимся на ее территории иностранцам, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц, могут оштрафовать на 500 тыс. рублей.