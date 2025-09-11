Если открыто много патентов – годовой лимит дохода не меняется

Доходы от всех видов деятельности на патенте не должны превышать установленную сумму.

В чате ФНС спросили, меняется ли сумма лимита, если открыто много патентов.

«Доходы от всех видов деятельности на патенте не должны превышать 60 млн руб. (ст. 346.45 НК)», — ответили налоговики.

При этом, согласно абз. 6 п. 6 ст. 346.45 НК, если в календарном году применяют ПСН и УСН, при определении величины доходов для соблюдения ограничения по ПСН учитывают доходы по обоим спецрежимам.

