Депутаты отозвали законопроект о комиссиях для крупнейших маркетплейсов

Правительство заметило, что законопроект дублирует положения, которые уже есть в законе о платформенной экономике, поэтому авторы проекта решили отозвать его из Госдумы.

Депутат Владимир Гутенев и сенатор Андрей Кутепов отозвали из Госдумы законопроект, который предполагает комиссии для маркетплейсов с долей рынка больше 20%.

Подобные комиссии устанавливали крупные маркетплейсы для продавцов. Законопроект собирался ограничить их таким образом, чтобы комиссии могли достигать только 10% от стоимости товаров. Также маркетплейсам могли бы запретить включать в оферту условия об отказе от конкуренции, в том числе торговлю на других площадках. Об этом пишут «Ведомости».

Поправки могли бы обязать торговые площадки публиковать формы договоров, не накладывать санкции на селлеров без основания и не брать плату с покупателей за возврат. О смене условий договора нужно было бы уведомлять партнеров за 30 дней.

В конце августа 2025 года кабмин отмечал, что вопросы, которые поднимает этот законопроект, уже затронуты в законе о платформенной экономике, поэтому дополнительные проекты не понадобились.

