Предприниматели поддержали идею ввести новый вид госконтроля

Чтобы производители соблюдали технические требования к промышленной продукции, Росстандарт будет контролировать качество.

Торгово-промышленная плата (ТПП) поддержала законопроект Минпромторга о новом виде госконтроля за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции.

Министерство предлагает наделить Росстандарт функций госконтроля над качеством промышленной продукции. Он будет следить за тем, чтобы производители соблюдали обязательные технические требования, которые предъявляются к товарам. Если закон примут, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Росстандарт будет проверять качество продукции строительного назначения, например, цемента, кабеля, отопительных радиаторов, конвекторов. С 2024 года ведомство это делает в экспериментальном режиме, за это время провели больше 2 тыс. проверок, где в 57% случаев выявили нарушения.

«Реализация закона позволит существенно сократить объем опасной продукции на рынке РФ, его реализацию планируется осуществлять силами Росстандарта с привлечением подведомственных региональных центров стандартизации и метрологии», — сказал глава ТПП Сергей Катырин.

Также он отметил, что новый вид контроля будет способствовать выполнению международных обязательств по соблюдению технических требований ЕАЭС, а также поможет гармонизировать законодательство между странами.