Повышение ставки налога на прибыль не влияет на право переноса убытков

При подаче налоговых деклараций о прибыли в 2025 году можно учесть результаты прошлых лет.

Налоговики пояснили, что при подаче декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2025 года можно учесть результаты прошлых лет. Налогоплательщик спрашивает, не влияет ли на это повышение налоговой ставки.

Повышение ставки с 20 до 25% не влияет на право налогоплательщика, предусмотренное ст. 283 НК, на перенос убытков прошлых лет в соответствии с указанной статьей, ответили представители налоговой службы.

