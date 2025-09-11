Малый и средний бизнес сможет получить свыше 600 субсидий и грантов

После интеграции с порталом Минфина цифровая платформа МСП.РФ начала предлагать бизнесу больше грантов и субсидий.

Через цифровую платформу МСП.РФ представители малого и среднего бизнеса смогут получить более 600 субсидий и грантов. Это стало возможно после интеграции МСП.РФ с порталом мер поддержки Минфина. Объем средств на получение субсидий превысил 14,5 млрд рублей.

«Цифровая инфраструктура МСП.РФ позволяет предпринимателям в режиме "одного окна" получить полный расклад по действующим субсидиям и грантам в разных отраслях», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Например, по линии Минсельхоза товаропроизводители могут получить деньги на страхование, мелиорацию, развитие материально-технической базы и личного подсобного хозяйства. Также есть гранты «Агромотиватор» ветеранам и участникам СВО на старт предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе.

Минпромторг предлагает поддержку предприятиям в сфере станкостроения и робототехники, а региональные операторы проводят отборы на возмещение затрат по приобретению нового производственного оборудования.

Минтруд предоставляет работодателям субсидии, если они сохраняют рабочие места для инвалидов.

Для компаний, которые создают IT-решения, направленные на замещение зарубежных цифровых продуктов, открыт отбор на участие в акселераторе от Фонда развития интернет-инициатив.

Экспортный центр предлагает предпринимателям расширить рынки сбыта, возместить затраты за участие в зарубежных выставках и другую поддержку.