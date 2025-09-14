💢 Четверть работодателей планируют расширение штата с осени 2025 года

Но большая часть бизнеса (63%) ориентирована на сохранение текущего кадрового состава, а меньшая доля компаний (12%) планирует сокращение численности персонала. Это итоги опроса сервисов Работа.ру и СберПодбор, они в распоряжении «Клерка».

При этом 57% компаний планируют сосредоточиться осенью на оптимизации внутренних процессов. 24% намерены расширить географию присутствия, а 19% — улучшить клиентский сервис. 7% компаний планируют менять позиционирование, 6% — запускать новые продукты или услуги. По 5% компаний сосредоточатся на сокращении расходов на рекламу и увеличении количества точек продаж.

«Ядро роста российского рынка труда смещается в сторону секторов, обеспечивающих цифровую трансформацию и операционную эффективность бизнеса. Наибольший спрос и, как следствие, самые конкурентоспособные предложения по оплате труда сейчас сосредоточены в IT-секторе, производстве и промышленности, логистике и сфере развития клиентского опыта», — пояснил Александр Ветерков, заместитель гендиректора Работа.ру, операционный директор сервисов СберПодбор и Подработка.

Он добавил, что именно эти отрасли уже сейчас активно наращивают штат и остро нуждаются в высококвалифицированных специалистах: от аналитиков и разработчиков до специалистов по интеграции сложных систем и менеджеров по развитию сервиса.