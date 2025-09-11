💰 ВЦИОМ: почти половине россиян хватает денег на жизнь. Но это выход из крайней бедности, а не устойчивое материальное благополучие

По данным опроса от 12.07.2025, женщинам не хватает денег чаще, чем мужчинам.

За 20 лет доля россиян, которым хватает денег на жизнь, выросла с 18% до 49%. Такие результаты получил аналитический центр ВЦИОМ по результатам опроса.

В 2006 году на вопрос о том, насколько им хватает денег, отвечали «вполне хватает» 5% респондентов, а еще 13% — что «скорее хватает».

В 2025 году «вполне хватает» денег уже 18% опрошенных, а еще 31% — «скорее хватает».

ВЦИОМ считает, что это говорит о выходе из крайней бедности, а не об устойчивом материальном благополучии.

«Большинство россиян по-прежнему живут в зоне неопределенности между “скорее хватает” и “скорее не хватает”», — говорится на сайте центра.

По данным опроса, женщинам чаще не хватает денег, чем мужчинам: 53% против 46%. Это указывает на сохраняющийся гендерный разрыв в доходах и финансовой устойчивости, указал ВЦИОМ.

Среди работающих россиян тоже стало больше тех, кому в последний месяц хватало денег до зарплаты (56% против 50% в 2020 году), и меньше — кому хватало лишь с трудом (28% против 34%).

Но в целом, доля тех, кто сталкивался с реальной нехваткой средств, за последние 20 лет не изменилась и составляет 15%.

Опрос провели 12 июля, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.