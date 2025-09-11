В календаре плюс один новый праздник — День налогоплательщика
Каждый год 16 июля жители Новгородской области будут отмечать День налогоплательщика. Этот праздник уже утвердила областная Дума.
Праздник будут отмечать каждый год 16 июля. В этот день в 1998 году приняли первую часть Налогового кодекса, который установил общие принципы налогообложения.
«Цель праздника – подчеркнуть важность вклада граждан и организаций, добросовестно уплачивающих налоги, в экономическое процветание региона и обеспечение его финансовой устойчивости», — сказано на сайте ФНС.
Работа над созданием налогового законодательства длилась четыре года, а процесс доработки не прекращается до сих пор.
