В календаре плюс один новый праздник — День налогоплательщика

Каждый год 16 июля жители Новгородской области будут отмечать День налогоплательщика. Этот праздник уже утвердила областная Дума.

Праздник будут отмечать каждый год 16 июля. В этот день в 1998 году приняли первую часть Налогового кодекса, который установил общие принципы налогообложения.

«Цель праздника – подчеркнуть важность вклада граждан и организаций, добросовестно уплачивающих налоги, в экономическое процветание региона и обеспечение его финансовой устойчивости», — сказано на сайте ФНС.

Работа над созданием налогового законодательства длилась четыре года, а процесс доработки не прекращается до сих пор.