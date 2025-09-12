Как работает взыскание задолженности с взаимозависимых лиц в 2025 году: свежие данные от УФНС
Механизм взыскания налоговой задолженности с взаимозависимых лиц определяет п. 3 ст. 45 НК.
Обычная схема работает следующим образом: компания с долгами переводит бизнес или деньги на другую связанную фирму (через учредителей или руководителей). Затем налоговики могут взыскать долги именно со второй компании.
«Иными словами: если доходы поступают не на счет должника, а на счет его "партнера", государство имеет право требовать уплату налоговых долгов с "партнера"», — сказано на сайте ФНС.
Реальный пример: налогоплательщик задолжал казне 132 млн рублей, но вместо того, чтобы погасить долг, перевел бизнес на другую компанию. Суд установил, что компании попытались избежать уплаты налоговой задолженности. В итоге со второй «взаимозависимой» фирмы взыскали 132 млн.
Признаками взаимозависимости были:
одинаковый вид деятельности;
в договорах с ключевыми контрагентами указано, что вторая компания может получать основные доходы от бизнеса первой.
Это суд счел передачей прав собственности на ведение деятельности и доходы от нее и признал одной из форм сокрытия имущества. В настоящее время решение суда от 20.06.2025 по делу № А51-18166/2024 ответчик обжалует в апелляционной инстанции.
Вывод: перевод активов или деятельности на «родственные» или «дружественные» компании не спасет от долгов по налогам.
