Как работает взыскание задолженности с взаимозависимых лиц в 2025 году: свежие данные от УФНС

Суд может признать компании взаимозависимыми и взыскать долги по налогам с любой из них.

Механизм взыскания налоговой задолженности с взаимозависимых лиц определяет п. 3 ст. 45 НК.

Обычная схема работает следующим образом: компания с долгами переводит бизнес или деньги на другую связанную фирму (через учредителей или руководителей). Затем налоговики могут взыскать долги именно со второй компании.

«Иными словами: если доходы поступают не на счет должника, а на счет его "партнера", государство имеет право требовать уплату налоговых долгов с "партнера"», — сказано на сайте ФНС.

Реальный пример: налогоплательщик задолжал казне 132 млн рублей, но вместо того, чтобы погасить долг, перевел бизнес на другую компанию. Суд установил, что компании попытались избежать уплаты налоговой задолженности. В итоге со второй «взаимозависимой» фирмы взыскали 132 млн.

Признаками взаимозависимости были:

одинаковый вид деятельности;

в договорах с ключевыми контрагентами указано, что вторая компания может получать основные доходы от бизнеса первой.

Это суд счел передачей прав собственности на ведение деятельности и доходы от нее и признал одной из форм сокрытия имущества. В настоящее время решение суда от 20.06.2025 по делу № А51-18166/2024 ответчик обжалует в апелляционной инстанции.

Вывод: перевод активов или деятельности на «родственные» или «дружественные» компании не спасет от долгов по налогам.