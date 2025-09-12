Предзаказ на новый iPhone 17 стал самым большим с 2023 года

Больше всего заказывали iPhone 17 Pro Max – 57% от всех предзаказов.

Предзаказ на новый iPhone 17 в России стал самым большим с 2023 года. В два раза превышены показатели после презентации iPhone 16 и в пять раз – после презентации iPhone 15, подсчитали аналитики МТС.

«Спрос на новинки оказался в 2 раза выше, чем за аналогичный период предзаказов на iPhone 16 в прошлом году и в 5 раз выше, чем на iPhone 15 в позапрошлом», — сообщили в компании.

Самой популярной моделью в новой линейке стал iPhone 17 Pro Max – на него приходится 57% от всех предзаказов.

Следующий по популярности – iPhone 17 Pro — 31%. На заказы iPhone 17 Air пришлось 9%, на базовый iPhone 17 — 3%.

Наибольшим спросом пользуется темно-синий цвет, самый востребованный объем памяти 256 Гб.

Самый большой спрос на новые iPhone зафиксировали в Москве: 39% от всех предзаказов. Также в топ-5 вошли Санкт-Петербург, Рязань, Хабаровск и Сочи.

Ранее назвали розничные цены iPhone серии 17.