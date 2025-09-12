💲 Официальный курс доллара 12 сентября 2025 года

Центробанк повысил официальный курс доллара на 12 сентября 2025 года до 85,66 рублей, а евро — до 99,74.

12 сентября 2025 года Центробанк снова поднял официальный курс доллара до 85,66 рублей. 11 сентября 2025 года он был 84,92 рубля.

Курс юаня — 11,94 рубля, а евро — 99,74. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Вчера на Московской бирже курс юаня вырос до 12 рублей. Такой показатель впервые с 13 марта 2025 года. Внебиржевой курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с февраля 2025 года.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.