💲 Официальный курс доллара 12 сентября 2025 года
Центробанк повысил официальный курс доллара на 12 сентября 2025 года до 85,66 рублей, а евро — до 99,74.
12 сентября 2025 года Центробанк снова поднял официальный курс доллара до 85,66 рублей. 11 сентября 2025 года он был 84,92 рубля.
Курс юаня — 11,94 рубля, а евро — 99,74. Об этом сказано на сайте Центробанка.
Вчера на Московской бирже курс юаня вырос до 12 рублей. Такой показатель впервые с 13 марта 2025 года. Внебиржевой курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с февраля 2025 года.
