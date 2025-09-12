Расходы на лекарства предлагают компенсировать, если на них тратят больше 10% дохода семьи

В Госдуму внесут проект о компенсации россиянам расходов на лекарства.

Сергей Миронов и депутаты от фракции СРЗП 12 сентября внесут в Госдуму законопроект о предоставлении людям субсидии от государства, если их расходы на покупку лекарств превышают 10% дохода семьи.

«Проект федерального закона <…>направлен, прежде всего, на защиту прав наименее обеспеченных слоев граждан, которые несут расходы, превышающие 10% их совокупных доходов на покупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств в соответствии с врачебным (фельдшерским) назначением», — говорится в пояснительной записке.

Исключение – если среднедушевой доход семьи или его совокупный доход от трудовой, предпринимательской и иной деятельности превышает три прожиточных минимума.

Миронов уточнил, что субсидию люди должны оперативно получать после назначения лечения. А если купили лекарство за свои деньги, то будет приходить компенсация за понесенные расходы.

«Ситуация с ценами критическая. Она требует немедленного вмешательства государства и выделения федеральных денег для компенсации затрат гражданам с низкими доходами на покупку лекарств», — уверен депутат.

Он рассчитывает, что Госдума оперативно рассмотрит и примет законопроект, чтобы заложить необходимые средства в бюджет следующего года.