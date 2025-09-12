Штрафы за продажу алкоголя возле школ и больниц предлагают увеличить

Депутаты считают, что правонарушений не становится меньше из-за высокой доходности такой деятельности и низких штрафов.

Заксобрание Амурской области внесло в Госдуму законопроект об увеличении до 500 тыс. рублей штрафов за продажу алкоголя возле мест, где это запрещено — школ, спортивных и медицинских учреждений.

По данным депутатов, число нарушений в сфере постоянно растет. Так, в 2019 году объявили 1 029 предупреждений, а в 2024 – 11 870.

«Контролируемые субъекты проявляют пренебрежительное отношение к результатам профилактических мероприятий, проводимых государственными органами надзора, демонстрируя равнодушие и пассивность к получаемым предупреждениям и замечаниям», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект предполагает усиление административной ответственности при совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 14.16 КоАП за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

За это предлагается повысить штрафы:

для должностных лиц — со 100 до 200 тысяч рублей;

для юрлиц — с 300 до 500 тысяч рублей, с возможной конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.