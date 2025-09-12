Банки снижают ставки по кредитам, но делают это неохотно

За полтора месяца средняя ставка по потребительским кредитам у топ-10 банков снизилась только на 0,5 процентных пунктов, до 34,5%. За этот период Центробанк успел понизить ключевую ставку на 2% — с 20% до 18% годовых.

Только два участника рынка снизили и верхний, и нижний диапазоны полной стоимости кредита (ПСК). Другие только снизили нижний порог. Об этом пишут «Известия».

Директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов объяснил, что банки не хотят активно выдавать деньги из-за возросших рисков. Качество кредитных портфелей снизилось и продолжает ухудшаться. Ранее оформленные займы более выгодны, чем новые.

В результате доля одобрений в июле 2025 года составила только 21,4%, кредит выдают по каждой пятой заявке.

При этом банки активно снижают доходность по вкладам. По данным финансового маркетплейса «Финуслуги», ставки по вкладам на срок от трех до 12 месяцев упали до 14,6%, тогда как в начале 2025 года были вблизи 21% годовых.

Недавно мы писали, что ставки по вкладам на два года упали ниже 11% годовых в августе 2025.